Impulse fehlen: DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen überwiegend im Minus -- Amazon plant weiteres Milliarden-Investment in Deutschland -- Nordex sammelt neue Aufträge ein

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte den Donnerstagshandel etwas höher beginnen. Der DAX legt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,27 Prozent auf 18.116 Punkte zu. Am Vortag hatte er 0,35 Prozent niedriger bei 18.068,53 Zählern geschlossen.

Der TecDAX dürfte am Donnerstag ebenfalls höher starten, nachdem er am Mittwoch letztlich um 2,06 Prozent auf 3.268,39 Stellen abgesackt war. Am Donnerstag sind frische Impulse Mangelware, da in den USA am Mittwoch aufgrund eines Feiertages kein Börsenhandel stattfand. In Asien sind indes leichte Verluste zu sehen. Experten gehen davon aus, dass sich der DAX nach seinem Rückschlag zur Wochenmitte wieder etwas erholen dürfte. Impulse könnten heute von den Notenbanken kommen, denn im Tagesverlauf entscheiden die Notenbanken in Großbritannien, der Schweiz und Norwegen über ihre geldpolitische Ausrichtung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



An den Börsen in Europa werden am Donnerstag etwas höhere Kurse erwartet. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich zeitweise um 0,2 Prozent stärker bei 4.893 Punkten. Am Mittwoch ging es hier 0,61 Prozent auf 4.885,45 Punkte abwärts. In einem zunächst mpulslosen Handel dürfte sich die Aufmerksamkeit am Donnerstag auf die Entscheidungen mehrere europäischer Notenbanken richten. Daneben dürften auch die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt im Fokus stehen. Sie werden am Nachmittag veröffentlicht und sind für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Federal Reserve relevant. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street wird an diesem Mittwoch aufgrund eines Feiertags nicht gehandelt. Der Dow Jones Index startete zuletzt am Dienstag quasi unverändert bei 38.779,12 Punkten und bewegte sich auch über weite Strecken des Handels kaum. Am Ende stand ein kleines Plus von 0,15 Prozent, der Leitindex schloss bei 38.834,86 Punkten.

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsstart am Dienstag ebenfalls ohne Veränderung bei 17.856,76 Zählern, auch hier gab es wenig Bewegung. Techwerte verabschiedeten sich schlussendlich 0,03 Prozent höher bei 17.862,23 Zählern. Fehlende frische Impulse sorgten am Dienstag für wenig Bewegung an den US-Börsen. Vorbörslich wurden US-Daten zum Einzelhandelsumsatz veröffentlicht. Hierbei wurden die Erwartungen verfehlt. So stiegen die Umsätze des US-Einzelhandels im Mai leicht. So ging es um 0,1 Prozent, gerechnet wurde im Vorfeld jedoch mit einem Plus von 0,3 Prozent. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken