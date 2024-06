• MicroStrategy nimmt erneut Wandelanleihen auf

• 786 Millionen Dollar Erlös

• Geld fließt direkt in den Kauf von Bitcoins



Wie das Softwareunternehmen MicroStrategy am Donnerstag per Pressemitteilung bekannt gab, hat das Unternehmen den Verkauf von Wandelanleihen abgeschlossen. Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen des Angebots verkauften Schuldverschreibungen betrug 800 Millionen US-Dollar. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen betrug etwa 786,0 Millionen US-Dollar, nach Abzug der Rabatte und Provisionen des Erstkäufers sowie der geschätzten von MicroStrategy zu zahlenden Angebotskosten, hieß es weiter.

Die Schuldverschreibungen wurden im Rahmen eines privaten Angebots an qualifizierte institutionelle Käufer veräußert, wie aus der Pressemitteilung weiter hervor geht. Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um unbesicherte, vorrangige Verbindlichkeiten von MicroStrategy, die mit einem Zinssatz von 2,25 Prozent pro Jahr verzinst werden.

Wie Firmenchef Michael Saylor auf X bekannt gab, wurde das eingenommene Geld bereits komplett in die Aufstockung der Bitcoin-Bestände von MicroStrategy investiert:

MicroStrategy has acquired an additional 11,931 BTC for ~$786.0M using proceeds from convertible notes & excess cash for ~$65,883 per #bitcoin. As of 6/20/24, $MSTR hodls 226,331 $BTC acquired for ~$8.33B at average price of $36,798 per bitcoin.https://t.co/jE9dGqqnON