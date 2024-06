"Project Juniper"

Schon seit einiger Zeit wird über eine Aktualisierung von Teslas Model Y spekuliert, die unter dem Codenamen "Project Juniper" bekannt ist. Doch laut Tesla-Chef Elon Musk wird es in diesem Jahr keine überarbeitete Version des Model Y geben.

Spekulationen um Aktualisierung des Model Y

Am Markt wird schon seit geraumer Zeit über eine Aktualisierung von Teslas Model Y spekuliert. Bereits im Frühjahr vergangenen Jahres berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei Personen, die mit dem Plan vertraut sind, dass Tesla eine Produktionsüberarbeitung seines meistverkauften Model Y mit dem Codenamen "Project Juniper" vorbereite. Damals hieß es, die Produktion solle in diesem Jahr starten. Ende Dezember 2023 berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Tesla zu diesem Zeitpunkt in China Vorbereitungsarbeiten für seinen überarbeiteten Model Y durchführe und die Massenproduktion bereits Mitte 2024 beginnen könnte.

Tesla-Chef : Kein ‚Refresh‘ in diesem Jahr

Doch der US-Elektroautobauer hat seine Modelle laut Reuters bisher nur langsam auf den neuesten Stand gebracht - und so dürften sich Tesla-Fans auch bezüglich des überarbeiteten Model Y noch etwas gedulden müssen. Das lang ersehnte Modell soll doch nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Tesla-Chef Elon Musk schrieb kürzlich in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter), dass der US-Elektroautobauer dieses Jahr kein überarbeitetes Model Y mehr auf den Markt bringen wird: "In diesem Jahr kommt kein ‚Refresh‘ des Model Y auf den Markt", so Musk. Allerdings betonte er, dass Tesla seine Fahrzeuge dennoch "kontinuierlich verbessert, sodass selbst ein Auto, das 6 Monate neuer ist, etwas besser sein wird."

No Model Y "refresh" is coming out this year.



I should note that Tesla continuously improves its cars, so even a car that is 6 months newer will be a little better. - Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2024

Bereits im Februar hatte es Gerüchte gegeben, dass es in diesem Jahr keine Markteinführung eines aktualisierten Model Y geben wird - zumindest nicht in Nordamerika. So berichtete TESLARATI zu diesem Zeitpunkt, dass der US-Elektroautobauer eine E-Mail an Lieferberater geschickt und diese angewiesen habe, "transparent" zu kommunizieren, dass in diesem Jahr keine Aktualisierung des Model Y auf den Markt kommen werde. Teslascope hatte diese E-Mail entdeckt und einen Screenshot davon auf X (ehemals Twitter) geteilt.

Tesla-Konkurrenz aus China

Derweil machen vor allem die chinesischen Elektroautobauer Tesla Konkurrenz und setzen das US-Unternehmen mit günstigen Preisen unter Druck. So hat NIO erst kürzlich seinen neuen niedrigpreisigen Onvo vorgestellt. Mit diesem nimmt der chinesische E-Autobauer Teslas Model Y ins Visier.

Im ersten Quartal dieses Jahres musste Tesla den ersten Rückgang der weltweiten Fahrzeugauslieferungen seit fast vier Jahren verkraften.

Wie das Handelsblatt berichtete, reagierte der US-Elektroautobauer kürzlich mit einer deutlichen Preissenkung auf den schleppenden Absatz seines einstigen Verkaufsschlagers. Vielleicht bietet diese immerhin einen Kaufanreiz, wenn in diesem Jahr schon kein ‚Refresh‘ des Model Y mehr auf den Markt kommt.

