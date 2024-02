Europa und Asien zuerst?

Schon seit geraumer Zeit wird über eine aktualisierte Version von Teslas vollelektrischem Mittelklasse-SUV Model Y spekuliert. Der US-Elektroautobauer hat nun jedoch wohl die Hoffnungen auf eine Markteinführung in diesem Jahr zunichtegemacht.

Neben einem neuen günstigen Kompaktmodell, mit dem Codenamen "Redwood", das Tesla-Chef Elon Musk bereits vor einiger Zeit angekündigt hat, wird am Markt bereits seit geraumer Zeit über eine Aktualisierung von Teslas Model Y spekuliert. Bereits im Frühjahr vergangenen Jahres berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei Personen, die mit dem Plan vertraut sind, dass Tesla eine Produktionsüberarbeitung seines meistverkauften Model Y vorbereite - Codename "Project Juniper". Damals hieß es, die Produktion solle in diesem Jahr starten. Ende Dezember 2023 berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Tesla zu diesem Zeitpunkt in China Vorbereitungsarbeiten für seinen überarbeiteten Model Y durchführe und die Massenproduktion bereits Mitte 2024 beginnen könnte.

Tesla: "In diesem Jahr keine Markteinführung eines aktualisierten Model Y"

Doch offenbar dürfte es die aktualisierte Version des Model Y - zumindest in Nordamerika - nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt schaffen. Laut TESLARATI hat der US-Elektroautobauer eine E-Mail an Lieferberater geschickt und diese angewiesen, "transparent" zu kommunizieren, dass in diesem Jahr keine Aktualisierung des Model Y auf den Markt kommen werde. Teslascope hat diese E-Mail entdeckt und am vergangenen Wochenende einen Screenshot davon auf X (ehemals Twitter) geteilt.

We can now confirm that there is no Model Y refresh planned this year in North America. Right now is the best time to purchase a @Tesla vehicle!



Tesla has communicated the above sentiment to their delivery advisors to share with customers inquiring about the vehicle’s refresh. pic.twitter.com/8DWpogUEdb February 11, 2024

"Wir haben Ihr Feedback gehört, dass einige Kunden darauf warten, ihre Model Y-Bestellung aufzugeben, da sie eine Aktualisierung ähnlich dem Model 3 erwarten", schreibt Tesla in der Mitteilung. "Es ist wichtig, dass wir transparent kommunizieren, dass es in diesem Jahr keine Markteinführung eines aktualisierten Model Y gibt.", so der US-Elektroautobauer, der im gleichen Zug dafür wirbt, dass es keine bessere Zeit für Kunden gebe, um damit zu beginnen das weltweit meistverkaufte Auto zu fahren.

Neue Version des Model Y könnte in Europa und Asien früher erscheinen

Dennoch gehe man unter anderem bei Teslascope nach wie vor davon aus, dass in den kommenden Jahren eine neue Version des Model Y auf den Markt kommen wird - möglicherweise bereits im ersten oder zweiten Quartal 2025.

Wie TESLARATI berichtet, vermuten auch einige, dass das Modell auf anderen Märkten womöglich bereits früher erscheinen könnte. So könnte der aktualisierte Model Y zuerst in Europa und Asien und dann in Nordamerika auf dem Markt erscheinen. So war es auch beim aktualisierten Model 3. Folge auch der Zeitplan in etwa dem des Model 3, könnte der neue Model Y in Europa und Asien bis Ende dieses Jahres und in Nordamerika erst später im Januar auf dem Markt erscheinen, wird weiter spekuliert.

