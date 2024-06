Verbesserung von Grok

Das KI-Unternehmen xAI von Tesla-Chef Elon Musk plant den Bau eines Supercomputers. Dabei bekommt xAI Unterstützung von einigen großen Tech-Unternehmen.

xAI wurde 2023 von Tesla-Chef Elon Musk gegründet. Das Unternehmen, das im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig ist, hat als Reaktion auf die zunehmende Beliebtheit von ChatGPT einen eigenen generativen KI-Chatbot entwickelt. Im April wurde Grok-1.5V, das multimodale Modell der ersten Generation, vorgestellt. "Zusätzlich zu seinen starken Textfunktionen kann Grok jetzt eine Vielzahl visueller Informationen verarbeiten, darunter Dokumente, Diagramme, Charts, Screenshots und Fotos", heißt es auf der Webseite von xAI. Dabei hob das Unternehmen Groks Fähigkeit hervor, die physische Welt zu verstehen. Mitte Mai wurde Grok-1.5 für alle X Premium-Benutzer freigegeben.

xAI baut Supercomputer - Kooperation mit Dell, NVIDIA und SMC

Anfang Juni kündigte xAI dann Pläne zum Bau eines Supercomputers in Zusammenarbeit mit Oracle an, wie "investing.com" berichtet. Die "Gigafactory of Compute", zur Verbesserung der Fähigkeiten des Grok AI-Chatbots, solle voraussichtlich im Herbst 2025 betriebsbereit sein.

Unterstützung für xAIs Grok soll auch von Dell und NVIDIA kommen. So verkündete Dell-CEO Michael Dell am Mittwoch via X (ehemals Twitter) eine Partnerschaft mit NVIDIA zum Bau einer KI-Fabrik, die die Fähigkeiten von Grok steigern soll: "Wir bauen eine Dell KI-Fabrik mit @nvidia zur Stromversorgung von @grok für @xai @elonmusk".

Elon Musk ergänzte als Reaktion auf einen Beitrag eines X-Nutzers: "Genauer gesagt montiert Dell die Hälfte der Racks, die in den Supercomputer eingebaut werden, den xAI baut."

To be precise, Dell is assembling half of the racks that are going into the supercomputer that xAI is building - Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2024

Der Supercomputer solle bis zu 100.000 von NVIDIAs H100-GPUs auf Basis der Hopper-Architektur nutzen, berichtet "investing.com". Damit könnte er um ein Vielfaches größer werden als die derzeit größten GPU-Cluster.

Ebenfalls bei dem Projekt dabei sein dürfte der Serverhersteller Super Micro Computer mit Sitz in San Francisco, denn auf eine Frage nach einem anderen Kooperationspartner habe Musk mit "SMC" - ein Akronym für Super Micro Computer - geantwortet.

NVIDIA-Aktie markiert neues Rekordhoch - und gibt dann nach

Die KI-Fantasie um NVIDIA hielt indes auch am Donnerstag zunächst an. Der Kurs des Chipentwicklers stieg im NASDAQ-Handel zunächst auf ein neues Allzeithoch bei 140,76 US-Dollar. Dann nahmen Anleger jedoch offenbar Gewinne mit und für das Papier ging es abwärts. Nun verlieren NVIDIA-Aktien zeitweise 2,00 Prozent auf 132,87 US-Dollar.

NVIDIA ist inzwischen mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt 3,34 Billion US-Dollar das wertvollste börsennotierte Unternehmen und hat Apple und Microsoft hinter sich gelassen.

Für das Super Micro-Papier geht es zeitweise derweil 1,08 Prozent auf 929,98 US-Dollar aufwärts, der Dell-Anteilsschein zeigt sich zeitweise 0,21 Prozent fester bei 149,47 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net