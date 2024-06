Squeeze-Out

Novartis will nach der Übernahme von MorphoSys eine Verschmelzung durchführen und die Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen herausdrängen.

Werte in diesem Artikel

Der Schweizer Pharmakonzern hat einen Squeeze-Out angekündigt, wie MorphoSys mitteilte. Novartis hält 91,04 Prozent an dem Unternehmen.

Der MorphoSys-Vorstand soll ein Verfahren zur Übertragung der restlichen Aktien auf das Übernahmevehikel Novartis Bidco Germany AG gegen angemessene Barabfindung einleiten. Die Hauptversammlung, auf der dies beschlossen werden soll, wird voraussichtlich im August stattfinden. Die Höhe der Abfindung für die Minderheitsaktionäre steht noch nicht fest. Novartis hatte im Rahmen des Übernahmeangebots 68 Euro je Aktie in bar gezahlt, womit MorphoSys mit 2,7 Milliarden Euro bewertet wurde.

Während Papiere von MorphoSys am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 0,82 Prozent auf 67,80 Euro zulegen, verlieren Novartis-Aktien an der Schweizer Börse SIX zeitweise 0,42 Prozent auf 93,53 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)