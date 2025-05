Zuversichtlich

Der britische Pharmakonzern GSK bereitet sich auf mögliche neue US-Zölle vor und sieht sich in der Lage, diese zu schultern.

"Ich würde sagen, wir haben uns vorbereitet und verfügen über die nötigen Mittel, um die Situation zu meistern", sagte GSK-Ceo Emma Walmsley auf der Konferenz Future of Everything des Wall Street Journal in New York. "Wir werden einige Maßnahmen ergreifen müssen, aber ich denke, wir haben das im Griff; und wir werden einfach reagieren, wenn die Daten eintreffen."

Wer­bung Wer­bung

GSK erwirtschatet laut Walmsley etwa die Hälfte des Gesamtumsatzes in den USA und verfügt dort über einige Produktionskapazitäten. Ein Teil der Produkte, die in den USA verkauft werden, werde jedoch außerhalb des Landes hergestellt.

"Die Lieferketten sind aufgrund der Rohstoffe sowie der Abfüllung und Veredelung äußerst komplex, aber ich denke, wir verfügen über die erforderlichen Kapazitäten, um darauf zu reagieren, und wir haben keine Produktion in China", sagte Walmsley.

Im Londoner Handel verliert die GSK-Aktie zwischenzeitlich 0,26 Prozent auf 14,43 Pfund.

DJG/DJN/brb/ros

DOW JONES