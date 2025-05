Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis behauptet sich am Mittwochvormittag

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 93,65 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 93,65 CHF. Bei 93,65 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 93,25 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 93,43 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 71.696 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,40 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,98 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,75 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 29.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,90 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 21.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,66 USD fest.

