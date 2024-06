Mehr Wachstum

Danone will sein Wachstum unter anderem mit einer Expansion seiner geographischen Präsenz vorantreiben.

Der französische Nahrungsmittelkonzern, zu dessen Marken Actimel, Evian und Dany Sahne gehören, will den Umsatz von 2025 bis 2028 auf vergleichbarer Basis um 3 bis 5 Prozent steigern. Der bereinigte operative Gewinn soll stärker zulegen als der Umsatz, wie Danone anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte.

Das Wachstumsziel entspricht der Umsatzprognose für dieses Jahr. 2024 erwartet der Konzern zudem eine moderate Verbesserung seiner bereinigten operativen Marge im Vergleich zu den 12,6 Prozent aus dem Vorjahr.

Danone kündigte weiter an, sich stärker auf Gesundheit und medizinische Ernährung zu konzentrieren. Der Konzern strebt eine Beschleunigung des Geschäfts mit medizinischen Ernährungsprodukten an.

Danone-Aktien sacken ab - Wachstumsziele überzeugen nicht

Die Anleger von Danone haben am Donnerstag enttäuscht auf mittelfristigen Wachstumsziele des Lebensmittelherstellers reagiert. Die Aktien geben an der EURONEXT in Paris zeitweise um 4,48 Prozent auf 56,28 Euro nach und befinden sich nun auf dem tiefsten Stand seit Ende Oktober. Zugleich sackten sie unter wichtige charttechnische Unterstützungen, von der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend bis zur 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend.

Mit ihrer im Rahmen eines Kapitalmarkttages vorgestellten Zielsetzung stellten die Franzosen das Unternehmen zwar auf stabile Barmittelzuflüsse um, aber das dürfte wohl nicht zu steigenden durchschnittlichen Schätzungen der Analysten (Konsens) führen, kommentierte Experte Bruno Monteyne von Bernstein Research die Aussagen des Danone-Managements.

Die Danone-Ziele dürften laut Monteyne zu keinen Änderungen an den Bewertungsmodellen für die Aktie führen. Dennoch "ist dies aber wahrscheinlich ein weiser Schachzug", schrieb er. Schließlich gebe es derzeit noch nicht genügend Belege, um Investoren Vertrauen in konkrete höhere Ziele zu geben.

Der Kapitalmarkt wird dem Experten zufolge - ähnlich wie der von Beiersdorf - als eine Gelegenheit genutzt, um erfolgreiche, große Fortschritte Revue passieren zu lassen. Dazu zähle die Stabilisierung eines Geschäfts, das in einem miserablen Zustand gewesen sei. Damit werde wahrscheinlich versucht, Vertrauen in eine langfristige Wertschöpfung zu schaffen. Noch aber sehe er keine grundlegende Abkehr von einem geringen Wachstum, geringen Margen und geringen Kapitalrenditen, schrieb der Bernstein-Experte und beließ die Aktie auf "Underperform".

