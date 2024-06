Rüstungsmesse

In dieser Woche findet die Rüstungsmesse Eurosatory bei Paris statt. Dieses Event nutzt auch der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall, um einige Neuigkeiten zu verkünden.

• Flugabwehrsystem "Skyranger" auf Leopard-Panzern

• Neues Raketenwerfer-System "Gmars" vorgestellt

• Memorandum of Understanding (MoU) mit Anduril Industries unterzeichnet

Neues Flugabwehrpanzer-Modell für die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wiederholte immer wieder, dass die Ukraine mehr Flugabwehr benötige, um die Angriffe aus Russland mit Marschflugkörpern und Drohnen abzuwehren. Nachdem Deutschland der Ukraine bereits einige Leopard 1 geliefert hat, könnten diese, wie ntv berichtet, künftig mit einer anderen Ausstattung auch bei der Flugabwehr eingesetzt werden. So plane Rheinmetall, das Flugabwehrsystem "Skyranger" auf Leopard-1-Panzern in der Ukraine zu montieren, um Drohnen abzuwehren. "Es gibt noch sehr viele Kampfpanzer Leopard 1, auf deren Chassis wir den Turm vom Skyranger mit der Maschinenkanone im Kaliber 35 mm draufsetzen könnten", so Björn Bernhard, Leiter Landsysteme bei Rheinmetall, gegenüber Bild.

Auf der Rüstungsmesse Eurosatory bei Paris präsentierte Rheinmetall dann schon einmal wie die Zukunft der Flugabwehr aussehen könnte. Der Rüstungskonzern stellte eine Mischung aus Leopard 2 und Skyranger 35 vor und zeigte damit, dass bei dem Modell künftig neben der Kanone auch Flugabwehrraketen integriert werden könnten.

Weiterentwicklung des Raketenwerfers Himars vorgestellt

Daneben haben Rheinmetall und Lockheed Martin auf der Eurosatory die Weiterentwicklung des Raketenwerfers Himars vorgestellt. Gmars habe eine Reichweite von etwa 400 Kilometern und könne bis zu zwölf Raketen gleichzeitig fassen, wie Merkur.de unter Berufung auf Aussagen von Rheinmetall-Chef Armin Papperger bei der Messe nahe Paris berichtet. Das neuartige System verfüge über ein größeres HX 8x8-Chassis. Dieses beherberge zwei Raketenkapseln und verdoppele so die Feuerkraft in einer einzelnen Mission. Der größte Unterschied zwischen den beiden Systemen liege in ihrer Werfer-Konfiguration. Die Raketenantriebe und Treibladungen für die neuen Systeme sollen am Rheinmetall-Standort im Niedersächsischen Unterlüß hergestellt werden.

Rheinmetall unterzeichnet MoU mit Anduril Industries

Die Düsseldorfer teilten außerdem mit, gemeinsam mit dem US-Unternehmen Anduril Industries auf der Eurosatory in Paris ein Memorandum of Understanding unterzeichnet zu haben. "Im Rahmen dieser Kooperation werden Rheinmetall und Anduril gemeinsam neue integrierte Lösungen zur Abwehr kleinster unbemannter Luftfahrzeuge (Drohnen) entwickeln, konzipieren und produzieren.", heißt es in einer Pressemitteilung von Rheinmetall. Die Zusammenarbeit zur Entwicklung dieser Flugabwehrsysteme ziele laut dem Rüstungskonzern in erster Linie auf den europäischen Markt ab. Die sogenannten "C-sUAS-Systeme werden das Führungssystem Skymaster sowie Hochleistungsgeschütze von Rheinmetall mit der KI-Softwareplattform Lattice und offenen, modularen und skalierbaren Hardware-Komponenten wie dem Andurils Sentry Tower, den Wisp-Sensoren und Anvil, der autonomen Abfangdrohne, kombinieren." Die Kooperationsvereinbarung zwischen Rheinmetall und Anduril Industries solle "die komplementären Fähigkeiten" der Unternehmen zusammenzubringen.

Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich am Donnerstag unbeeindruckt: Via XETRA gibt sie zeitweise 0,04 Prozent auf 487,70 Euro nach.

Redaktion finanzen.net