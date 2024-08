Gewinne in Zürich: SPI bewegt sich am Mittag im Plus

Index-Bewegung

Der SPI zeigt am Donnerstag eine positive Tendenz.

Um 12:06 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,65 Prozent auf 16.380,06 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,182 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,128 Prozent fester bei 16.294,95 Punkten, nach 16.274,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16.388,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16.294,95 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 1,19 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 22.07.2024, einen Stand von 16.325,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15.963,21 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 22.08.2023, einen Stand von 14.345,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 12,42 Prozent. 16.484,31 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14.455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Siegfried (+ 6,97 Prozent auf 1.074,00 CHF), Swiss Re (+ 3,16 Prozent auf 114,40 CHF), Swiss Prime Site (+ 2,42 Prozent auf 93,05 CHF), SKAN (+ 2,42 Prozent auf 80,40 CHF) und INTERROLL (+ 1,97 Prozent auf 2.590,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Peach Property Group (-13,13 Prozent auf 6,95 CHF), SHL Telemedicine (-10,68 Prozent auf 3,01 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,56 Prozent auf 8,05 CHF), HOCHDORF (-10,00 Prozent auf 7,38 CHF) und ASMALLWORLD (-8,28 Prozent auf 1,33 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Swiss Re-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 666.431 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 256,108 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net