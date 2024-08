DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Deutsche Bank erwirkt Postbank-Vergleich -- Active Ownership Capital investiert in HelloFresh -- Zoom steigert Gewinn -- Eventim im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag träge zugehen. Der DAX pendelt vorbörslich um die Nulllinie.

Der TecDAX wird moderat im Plus erwartet. Die Handelsumsätze sind aktuell niedrig, weshalb Thomas Altmann von QC Partners laut der Deutschen Presse-Agentur von einem gleichzeitigen "Käufer- und Verkäuferstreik" am Aktienmarkt spricht. "Die Angst, sich auf der falschen Seite zu positionieren, ist im Moment einfach riesig", so Altmann. Im Blick steht weiter die künftige Geldpolitik der Fed. Am Freitag findet das Treffen der US-Währungshüter in Jackson Hole statt, bei der Fed-Chef Jerome Powell am Freitag eine Rede halten wird. Anleger erhoffen sich davon Hinweise auf eine Zinssenkung im September. Am Vorabend wurde bereits das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank veröffentlicht, brachte jedoch keine neuen Erkenntnisse.



Die europäischen Märkte dürften sich am Donnerstag nicht groß bewegen. Der EURO STOXX 50 gibt vorbörslich marginal ab. Anleger dürften sich am Donnerstag weiter zurückhalten. Es wird mit Spannung auf die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole gewartet - vorher wagen sich die Marktteilnehmer eher nicht aus der Deckung. Konjunkturseitig werden am Donnerstag zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus aller Welt veröffentlicht. Am Vorabend wurde das letzte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank veröffentlicht, lieferte aber keine neuen Impulse.





An den US-Börsen blieben die Anleger am Mittwoch vorsichtig. Der Dow Jones schloss bei 40.890,49 Punkten um nur 0,14 Prozent höher, nachdem er knapp über der Nulllinie gestartet war. Auch im Handelsverlauf konnte er sich kaum von dieser lösen.

Der NASDAQ Composite beendete den Handel mit einem Plus von 0,57 Prozent auf 17.918,99 Zähler. Er hatte die Sitzung ebenfalls nur knapp im Plus begonnen, konnte seine Gewinne dann jedoch ausbauen. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf das morgen beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, bei dem Fed-Chef Jerome Powell am Freitag sprechen wird. Experten der Handelsplattform Etoro, zitiert von der Deutschen Presse-Agentur, erwarten, dass Powell den Erfolg bei der Bekämpfung der Inflation betonen und möglicherweise auf eine Zinssenkung im September hinweisen wird. Powell sei für seine vorsichtige und zurückhaltende Rhetorik bekannt, weshalb es unwahrscheinlich sei, dass er konkrete Angaben zur Höhe der Zinssenkung mache, so die Experten. Etoro zufolge erwarten die meisten Marktteilnehmer von Powell keine großen Überraschungen, sondern eine Bestätigung dessen, was bereits bekannt ist und in den Märkten eingepreist wurde. Dies könnte dennoch positiv für die Märkte sein, da es ihnen die nötige Sicherheit gibt. Am Mittwochabend wurde außerdem bereits das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der Fed veröffentlicht. Aus diesem ging hervor, dass es die große Mehrheit der Mitglieder für angemessen hält, beim nächsten Meeting die Zinsen zu senken, wenn die Daten sich weiter wie erwartet entwickeln.