Investitionen und maue Handelsaktivität belasten comdirect

Der Gewinn sei in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel auf 14,4 Millionen Euro gesunken, teilte die Commerzbank -Tochter am Dienstag in Quickborn mit.

Da die Bank im ersten Quartal 84 000 Neukunden gewinnen konnte, zeigte sich comdirect bank-Chef Arno Walter dennoch zufrieden. Dies sei einer der stärksten Vierteljahresabschnitte der Unternehmensgeschichte gewesen.

Wie der Mutterkonzern setzt auch die comdirect in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen auf Masse. So hatte die Onlinebank im vergangenen Jahr die Kundenzahl um 236 000 auf etwas mehr als 2,5 Millionen gesteigert - und war damit doppelt so schnell gewachsen wie im Vorjahr.

