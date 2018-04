SLM-Solutions-Aktie unter Druck - BlackRock baut 'Shorts' aus

Sie büßten am Nachmittag 7,6 Prozent auf 33 Euro ein und lagen damit abgeschlagen am Ende des TecDAX . Ein Händler führte zum Einen Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Kurserholung sowie zum Anderen den Aufbau einer größeren Leerverkaufs-Position in der Aktie als Gründe für den Kursrutsch an.

Nach Angaben des Bundesanzeigers hat der US-Investor BlackRock die Leerverkaufs-Position bei SLM Solutions im Verlauf der vergangenen Woche von 0,55 auf 1,02 Prozent nahezu verdoppelt. Mit Leerverkäufen erzielen Anleger bei fallenden Kursen Gewinne. Im Verlauf des April hatten sich die Papiere des Herstellers von 3D-Metalldruckern um rund 13 Prozent erholt. Zuvor waren sie vom Rekordhoch Anfang des Jahres bei 49,70 Euro um mehr als ein Drittel eingebrochen.

