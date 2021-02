Allianz-Aktie vorbörslich fester: Stabile Dividende nach gutem Schlussquartal

GO

Heute im Fokus

DAX freundlich erwartet -- Asien uneinheitlich -- Allianz zahlt nach gutem Schlussquartal stabile Dividende -- Extreme Witterung in Texas belastet RWE-Ergebnis -- Swiss Re, Renault, Danone im Fokus

Kanada plant ähnliches Vorgehen wie Australien im Streit mit Facebook. Hedgefonds-Chefs verteidigen bei GameStop-Anhörung Geschäftsmodelle. BioNTech und Pfizer starten Studie zu Corona-Impfung für Schwangere. Das hat Amazon-Gründer Jeff Bezos jetzt vor. Reddit-Community treibt Cannabis-Aktien an. NYSE-Präsidentin: Der Aktienmarkt ist kein Casino. Xos: Kommt der nächste Tesla-Konkurrent per SPAC an die Börse?