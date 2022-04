Dermapharm-Aktie zieht an: Dividende soll deutlich steigen

Die Dividende soll auf 2,17 Euro je Aktie steigen, wie Dermapharm am Dienstag bei der Vorlage von seiner kompletten Bilanz für 2021 mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Arzneimittelhersteller 0,88 Euro gezahlt. Der Gewinn legte von 85,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 208,9 Millionen zu. Das Unternehmen hatte bereits im März Eckdaten veröffentlicht und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben.

Für das laufende Jahr peilt der Vorstand weiterhin ein Umsatzplus von 10 bis 13 Prozent an, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll um drei bis sieben Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2021 anziehen. 2021 legte das um Einmalkosten bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Jahresvergleich um drei Viertel auf rund 351 Millionen Euro zu. Der Umsatz kletterte um 19 Prozent auf fast 943 Millionen Euro.

Bei Dermapharm kommt höhere Dividende gut an

In einem schwachen Börsenumfeld haben die Anleger einen deutlich höheren Dividendenvorschlag von Dermapharm am Dienstag mit einem klaren Kursanstieg honoriert. Zum XETRA-Börsenstart waren die Papiere des Arzneimittelherstellers zunächst ins Minus gerutscht, hatten sich aber rasch erholt und waren ins Plus gestiegen. Zuletzt notierten sie knapp 1 Prozent höher bei 56,90 Euro.

Dermapharm will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr die Ausschüttung auf 2,17 Euro je Aktie anheben, nach 0,88 Euro im Jahr davor. Zugleich legte das Unternehmen detaillierte Zahlen für das abgelaufene Jahr vor. Das um Einmalkosten bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg 2021 um drei Viertel auf rund 351 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 19 Prozent auf fast 943 Millionen Euro. Für das laufende Jahr peilt der Vorstand weiter ein Umsatzplus von 10 bis 13 Prozent an, das Ebitda soll um drei bis sieben Prozent wachsen.

Seit ihrem Rekordhoch Anfang Januar haben die Dermapharm-Titel fast 40 Prozent an Wert verloren. Nach einem Zwischentief in der ersten März-Hälfte erholten sie sich um mehr als 20 Prozent, fielen nach der Bekanntgabe der Eckdaten für 2021 aber wieder merklich ab. Um die Marke von 57 Euro hatten sie sich zuletzt wieder stabilisiert.

/mne/jha/

GRÜNWALD (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dermapharm Holding SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Dermapharm Holding SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Dermapharm Holding SE

Bildquellen: Dermapharm Holding SE