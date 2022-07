Ford-Aktie gibt Gas: Ford schafft kräftigen Umsatzsprung

Die Erlöse nahmen im Jahresvergleich um 50 Prozent auf 40,2 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich verdiente Ford 667 Millionen Dollar, rund 19 Prozent mehr als vor einem Jahr. Allerdings belastete eine erneute Wertkorrektur der Beteiligung am Elektroautoentwickler Rivian , der an der Börse stark unter Druck geriet, das Ergebnis wie schon im Vorquartal. Der bereinigte Betriebsgewinn legte von 1,1 Milliarden auf 3,7 Milliarden Dollar zu.

Analysten hatten mit deutlich schwächeren Zahlen gerechnet. Die Ford-Aktie macht am Donnerstag an der NYSE einen Kurssprung von zeitweise 4,22 Prozent auf 13,75 US-Dollar.

Trotz hartnäckiger Lieferkettenprobleme, gestiegener Materialkosten und anhaltender Engpässe bei wichtigen Bauteilen wie Computerchips bestätigte Ford seine Gewinnziele für das Gesamtjahr. Das Management suche aber "aktiv" nach Möglichkeiten, um milliardenschwere zusätzliche Kosten auszugleichen, hieß es im Geschäftsbericht.

Geld verdiente Ford erneut fast nur im Heimatmarkt Nordamerika, wo die Nachfrage nach SUVs und Pick-up-Trucks mit lukrativen Profitmargen hoch ist. In Europa gab es immerhin schwarze Zahlen, auch wenn der Gewinn nur zehn Millionen Dollar betrug. In China, wo Covid-Lockdowns die Geschäfte erschwerten, machte Ford Verlust.

/hbr/DP/he

DEARBORN (dpa-AFX)

