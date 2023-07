Grüne Energie für Teslas Gigafactory in Grünheide: Solaranlage auf dem Dach geht in Betrieb

Gigafactory Grünheide

In einer Welt mit steigenden Energiepreisen und zunehmender Nachfrage nach Elektrofahrzeugen rückt die Energieeffizienz der Produktionsstätten ins Rampenlicht. In diesem Kontext hat Tesla den Schritt unternommen, das Dach seiner Gigafactory in Grünheide mit einer großen Photovoltaik-Anlage auszustatten. Ein aktuelles Drohnen-Video bestätigt die Fertigstellung der Anlage, welche an das bereits veröffentlichte Computer-Rendering erinnert.

• Photovoltaik-Anlage geht in Betrieb

• Tesla-Dach in Grünheide vollständig mit Photovoltaik-Anlagen bedeckt

• 2.740 Module mit einer Leistung von 1 Megawatt



Fakten zur Gigafactory Grünheide

Im Dezember 2019 kündigte der amerikanische Elektroautohersteller Tesla erstmalig den Bau einer Produktionsstätte im deutschen Grünheide an. Schon im ersten Quartal 2020, nur wenige Monate nach der ursprünglichen Ankündigung, begann der Bau der neuen Gigafactory. Es war ein bedeutender Schritt für Tesla, um seine Präsenz auf dem europäischen Markt zu erweitern.

Fast zwei Jahre später, am 22. März 2022, wurden die ersten in dieser Fabrik produzierten Fahrzeuge an die Kunden übergeben. Laut STERN hat die Gigafactory in Grünheide mit mehr als 10.000 Mitarbeitern den Status des größten Industrie-Arbeitgebers in Brandenburg erreicht. Dies unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung dieser Produktionsstätte für die Region.

Nach Angaben des Handelsblatts liegt die aktuelle Produktionsrate der Fabrik bei etwa 5.000 Fahrzeugen pro Woche. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Tesla plant, die Produktionsrate in der ersten Ausbauphase auf etwa 10.000 Fahrzeuge pro Woche zu erhöhen, was auf ein Jahresziel von rund 500.000 Fahrzeugen hinausläuft. Langfristig strebt das Unternehmen sogar eine Produktion von einer Million Fahrzeuge pro Jahr an.

Ein Megawatt Leistung mit 2.740 Modulen

Die Produktion solch hoher Mengen an Elektrofahrzeugen erfordert eine erhebliche Menge an Energie. Im Juni berichtete TeslaMag, dass das Dach der Gigafactory Grünheide mit einer großen Photovoltaik-Anlage ausgestattet ist. Bereits im März 2020, kurz nachdem das Projekt angekündigt wurde, wurden Pläne für eine solche Anlage offenbart. Vor dem Hintergrund steigender Strompreise kann eine solche Installation helfen, die Energiekosten zu senken. Auf einem später veröffentlichtes Computer-Rendering wurde das zukünftige Dach der Gigafactory vollständig mit Photovoltaik-Anlagen bedeckt gezeigt. Ein aktuelles Drohnen-Video eines lokalen Beobachters bestätigt, dass das Dach inzwischen - ähnlich wie auf dem Rendering - vollständig mit Photovoltaik-Anlagen bedeckt ist.

Laut den Angaben des Registers der Bundesnetzagentur wurde die Photovoltaik-Anlage erstmals im April in Betrieb genommen. Spätestens seit der Registrierung am 20. Juni, so das Register, liefert die Photovoltaik-Anlage der Gigafactory auch Strom. Den Register-Daten zufolge beträgt die Leistung der insgesamt 2.740 Module brutto ein Megawatt und netto 0,88 Megawatt. Die Anlage ist als "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)" klassifiziert. Dies deutet darauf hin, dass Tesla einen Teil des produzierten Stroms direkt in der Fabrik nutzen wird, insbesondere für die Produktion des Model Y. Es ist jedoch zu beachten, dass die durch die Photovoltaik-Anlage erzeugte Energie wohl nur einen kleinen Teil des Gesamtenergiebedarfs der Fabrik decken wird.

D. Maier / Redaktion finanzen.net