Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag schwächer

So bewegt sich Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 83,36 USD.

Das Papier von Gilead Sciences befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 83,36 USD ab. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 82,82 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 112.846 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2024 markierte das Papier bei 87,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,40 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 34,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,08 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,00 USD je Wertpapier.

Gilead Sciences gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,46 Prozent auf 6,95 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Gilead Sciences-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 3,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ Composite beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Börse New York: NASDAQ 100 verliert zum Start des Donnerstagshandels

Börse New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen