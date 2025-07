Aktien Schweiz gut behauptet - Partners Group nach Zahlenvorlage gesucht

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch ein kleines Plus ins Ziel gerettet. Zwischenzeitlich deutlichere Gewinne wurden im späten Handel fast vollständig wieder abgegeben, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut mit der Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell gedroht hatte. Daraufhin drehten die US-Aktienmärkte in negatives Terrain.

Zuvor hatten die US-Erzeugerpreise Zinsängste etwas gelindert. Auf Monatssicht war sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate eine Stagnation verzeichnet worden, während Volkswirte mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet hatten. Auch im Vergleich zum Vorjahr hatte sich der Preisauftrieb abgeschwächt. Die Daten relativierten das Bild der US-Verbraucherpreise vom Vortag, die zwar im erwarteten Rahmen gestiegen waren, aber doch von einer stärkeren Teuerung gezeugt hatten, was Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank dämpfte.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.911 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und zehn -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,04 (zuvor: 17,11) Millionen Aktien.

Unterstützung kam auch von überzeugenden Geschäftszahlen heimischer Unternehmen. So hat die Partners Group ihren Gewinn im ersten Halbjahr stärker gesteigert als erwartet. Mit einem Plus von 5,1 Prozent führte die Aktie den SMI mit weitem Abstand an.

Der Luxusgüterkonzern Richemont steigerte seinen Umsatz im ersten Geschäftsquartal überraschend deutlich, was vor allem der Schmucksparte zu verdanken war. Die Aktie legte um 1,15 Prozent zu.

Nicht gefragt waren Konjunkturzykliker wie ABB (-1,6%), Geberit (-0,9%), Holcim (-1,7%) und Sika (-1,4%). ABB wird am Donnerstag über den Verlauf des zweiten Quartals berichten. Novartis (-1%) wurden ebenfalls am Tag vor der Zahlenvorlage des Pharmakonzerns verkauft.

Unter den Nebenwerten sackten Implenia um 6,2 Prozent ab. Ursächlich war die Platzierung eines Pakets von 5,4 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals durch Investor Rudolf Maag, wie es hieß.

