Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verbilligt sich am Mittag

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,1 Prozent auf 95,02 CHF ab.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 95,02 CHF abwärts. Bei 94,89 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,12 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 600.289 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,10 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 17,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,10 USD belaufen. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 100,00 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,02 Prozent auf 11,90 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 21.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,68 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor einem Jahr verdient

Aktien von Novartis, Roche & Co.: Möglicher Handelsdeal zwischen USA und Schweiz beflügelt Pharma-Werte