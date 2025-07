Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis macht am Donnerstagmittag Boden gut

Novartis im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 93,58 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 93,58 CHF. Bei 94,12 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 94,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 508.549 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 15,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,63 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 17.07.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,45 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,75 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

