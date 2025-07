Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 93,47 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr bei 93,47 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 93,69 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 92,97 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 93,46 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 443.871 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 13,23 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,14 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,63 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Novartis die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Ergebnisprognose erneut erhöht

Ausblick: Novartis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal