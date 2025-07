Notierung im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Freitagvormittag ins Minus

25.07.25 09:22 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 93,05 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 93,05 CHF ab. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,97 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,46 CHF. Bisher wurden heute 80.865 Novartis-Aktien gehandelt. Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 9,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 12,84 Prozent sinken. Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,14 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 98,63 CHF. Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026. Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,80 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Ergebnisprognose erneut erhöht Ausblick: Novartis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

