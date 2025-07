Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 93,00 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 93,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,90 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 93,46 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.045.559 Novartis-Aktien.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 9,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 12,80 Prozent sinken.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,14 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,63 CHF an.

Novartis gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11,61 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Novartis.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

