Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 95,93 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 95,93 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 95,79 CHF aus. Bei 96,12 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 86.012 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 15,46 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,10 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 100,00 CHF.

Am 29.04.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 CHF, nach 1,15 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 11,90 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,34 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 17.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 21.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

