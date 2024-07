Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 67,63 USD ab.

Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 67,63 USD. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 67,61 USD. Mit einem Wert von 68,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 102.472 Gilead Sciences-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,86 USD erreichte der Titel am 20.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 01.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 62,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,22 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,10 USD, nach 3,00 USD im Jahr 2023.

Gilead Sciences veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences ein EPS von 0,81 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 6,69 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,66 Prozent gesteigert.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 3,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

