Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences macht am Montagnachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 112,22 USD zu.

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 112,22 USD. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 112,52 USD. Bei 112,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 143.163 Gilead Sciences-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 119,95 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 6,89 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 66,01 USD. Mit Abgaben von 41,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,25 USD.

Am 24.04.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 7,97 USD je Aktie aus.

