Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 75,03 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 75,03 USD. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,29 USD aus. Mit einem Wert von 74,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 154.611 Gilead Sciences-Aktien.

Am 20.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 17,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Abschläge von 17,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,10 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.04.2024 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gilead Sciences ein Ergebnis je Aktie von 0,84 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,69 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,59 Mrd. USD in den Büchern standen.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,76 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

