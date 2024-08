Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences büßt am Freitagnachmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 74,32 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 74,32 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 74,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,94 USD. Zuletzt wechselten 269.903 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 87,86 USD erreichte der Titel am 20.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 18,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 19,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,10 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 25.04.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 0,84 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,47 Prozent auf 6,69 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Gilead Sciences am 24.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 3,76 USD im Jahr 2024 aus.

