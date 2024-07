Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zieht am Mittwochnachmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 67,93 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 67,93 USD. Bei 68,01 USD erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 67,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90.284 Gilead Sciences-Aktien.

Am 20.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 01.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 8,63 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,10 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,00 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,34 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,69 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Gilead Sciences am 08.08.2024 präsentieren. Gilead Sciences dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 3,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

