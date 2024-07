Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 68,92 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 68,93 USD. Bei 68,35 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.470 Stück gehandelt.

Am 20.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Bei 62,07 USD erreichte der Anteilsschein am 01.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,10 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,00 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,81 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,69 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,33 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 3,76 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

