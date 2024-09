Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Gilead Sciences im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 80,27 USD.

Das Papier von Gilead Sciences befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,4 Prozent auf 80,27 USD ab. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,03 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,20 USD. Bisher wurden heute 195.949 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,86 USD. Dieser Kurs wurde am 20.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 62,07 USD erreichte der Anteilsschein am 01.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,08 USD, nach 3,00 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 08.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 0,84 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,95 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 3,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

