Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Gilead Sciences legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 70,31 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 70,31 USD. Zwischenzeitlich stieg die Gilead Sciences-Aktie sogar auf 70,66 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,25 USD. Zuletzt wechselten 131.500 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD an. Gewinne von 24,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 62,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 11,72 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,10 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,81 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,69 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Gilead Sciences am 08.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Gilead Sciences-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,74 USD je Gilead Sciences-Aktie.

