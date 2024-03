Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 75,17 USD.

Das Papier von Gilead Sciences befand sich um 12:00 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,0 Prozent auf 75,17 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 215 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 87,86 USD markierte der Titel am 20.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 14,44 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.02.2024 bei 71,37 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,06 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Gilead Sciences-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 06.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7.115,00 USD, gegenüber 7.389,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,71 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Gilead Sciences am 25.04.2024 präsentieren.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

