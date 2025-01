Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag im Plus

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 92,05 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 92,05 USD. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,56 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,35 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 135.075 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 6,93 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2024 Kursverluste bis auf 62,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,06 USD.

Am 06.11.2024 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,04 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2026 erwartet.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Abgaben

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start des Freitagshandels fester

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet im Plus