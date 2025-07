Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 109,82 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 109,82 USD. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,92 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 108,87 USD. Bisher wurden via NASDAQ 103.165 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 119,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Bei 70,33 USD erreichte der Anteilsschein am 17.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 56,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2024 mit 3,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,25 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 24.04.2025. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences -3,34 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 6,65 Mrd. USD, gegenüber 6,69 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,60 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 7,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

