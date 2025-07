Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences büßt am Nachmittag ein

Gilead Sciences im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 109,50 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 109,50 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 109,11 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,12 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 106.363 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (119,95 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,55 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,79 USD. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 35,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,25 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 24.04.2025 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,65 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Gilead Sciences am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,99 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

