Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 87,02 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 87,02 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,33 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 174.258 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 0,97 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,07 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,08 USD belaufen.

Am 08.08.2024 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 0,84 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,95 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 23.10.2025 wird Gilead Sciences schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,78 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ Composite beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Börse New York: NASDAQ 100 verliert zum Start des Donnerstagshandels

Börse New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen