Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gibt am Freitagnachmittag nach

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 72,67 USD abwärts.

Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 72,67 USD nach. Bei 72,48 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,49 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 418.217 Aktien.

Am 20.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD. 20,90 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,07 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,10 USD aus.

Am 25.04.2024 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,81 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 6,69 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 6,33 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

