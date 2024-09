Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 84,05 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 84,05 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 84,62 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 84,19 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 242.648 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,86 USD. Dieser Kurs wurde am 20.01.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 4,53 Prozent zulegen. Am 01.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,07 USD. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 26,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,08 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 08.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,95 Mrd. USD im Vergleich zu 6,59 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 3,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

