Gilead Sciences-Aktie aktuell: Gilead Sciences tiefer

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 52,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 52,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.785 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.04.2020 erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2020 (52,80 EUR).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 6,99 USD je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Gilead Sciences Inc. ist ein unabhängiges und weltweit operierendes Biotechnologie-Unternehmen. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten. Dabei konzentriert sich Gilead Sciences insbesondere auf systemische Pilzinfektionen, Tumorerkrankungen, HIV und Hepatitis-B. Die Arzneimittel enthalten hauptsächlich Wirkstoffe, die im eigenen Haus entwickelt wurden. Mit der Übernahme der Biotechfirma Pharmasset hat sich Gilead verschiedene aussichtsreiche Medikamente für die Behandlung von Leberentzündungen (Hepatitis C) gesichert.

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Gilead-Coronamedikament Remdesivir laut Weltgesundheitsorganisation wohl wirkungslos - Gilead-Aktie schwächer

J&J-Aktie stärker: EU sichert sich Johnson&Johnson-Impfstoff für 200 Millionen Menschen

Gilead-Aktie legt zu: EU-Kommission bestellt bis zu 500.000 Dosen Remdesivir

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com