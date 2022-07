Gilead Sciences Aktie News: Gilead Sciences gewinnt am Mittwochvormittag

Um 20.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 60,95 EUR. Bei 60,95 EUR erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 60,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 70 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Am 30.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 17,08 Prozent wieder erreichen.

Am 28.04.2022 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.590,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.423,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Gilead Sciences-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 26.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,56 USD fest.

Redaktion finanzen.net

