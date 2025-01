Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences schiebt sich am Nachmittag vor

Gilead Sciences im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 93,62 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 15:52 Uhr 1,9 Prozent. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,90 USD aus. Bei 92,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 225.177 Gilead Sciences-Aktien.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,90 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 50,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Gilead Sciences-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,06 USD.

Am 06.11.2024 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,75 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent auf 7,53 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 4,38 USD im Jahr 2024 aus.

