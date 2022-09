Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 64,96 EUR. Im Tageshoch stieg die Gilead Sciences-Aktie bis auf 65,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.371 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,47 Prozent. Am 17.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.08.2022 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,87 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.260,00 USD im Vergleich zu 6.217,00 USD im Vorjahresquartal.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren.

