Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 75,58 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,2 Prozent auf 75,58 USD. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 75,63 USD zu. Bei 75,51 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 315.477 Gilead Sciences-Aktien.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (61,45 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.599,00 USD im Vergleich zu 6.260,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,59 USD je Gilead Sciences-Aktie.

