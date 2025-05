Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Gilead Sciences im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 97,64 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Gilead Sciences-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 97,64 USD ab. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 97,15 USD. Bei 98,07 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 410.440 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 119,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,85 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,43 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,23 USD.

Gilead Sciences gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach -3,34 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,65 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,69 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,99 USD je Gilead Sciences-Aktie.

