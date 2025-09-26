DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.279 +0,1%Nas22.557 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,71 -2,9%Gold3.825 +1,7%
Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences legt am Montagabend zu

29.09.25 20:25 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences legt am Montagabend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 112,37 USD zu.

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 112,37 USD. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 112,55 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 112,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 581.512 Stück.

Am 13.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 8,38 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2024 bei 82,82 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,30 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Gilead Sciences-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 USD.

Am 07.08.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gilead Sciences ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7,06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 8,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
