Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gibt am Mittwochnachmittag ab

So entwickelt sich Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 77,56 USD.

Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 77,56 USD abwärts. In der Spitze fiel die Gilead Sciences-Aktie bis auf 77,25 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,97 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 119.510 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,28 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 62,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,10 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,00 USD je Wertpapier.

Am 25.04.2024 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,81 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,69 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,33 Mrd. USD umgesetzt.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 3,75 USD im Jahr 2024 aus.

