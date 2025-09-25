GNW-News: 10 Jahre PKO BP-Niederlassung in Frankfurt am Main: eine Brücke zwischen dem polnischen und dem deutschen Markt

^FRANKFURT, Deutschland, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- die PKO BP ist nicht

nur die größte Bank in Polen, sondern auch die einzige, die außerhalb des Landes

im Firmenkundengeschäft aktiv ist.

?Derzeit verfügen wir über Niederlassungen in Tschechien, Rumänien, der Slowakei

und Deutschland. In unserer aktuellen Strategie planen wir jedoch, bis 2027

zusätzliche Niederlassungen oder Vertretungen in acht weiteren Ländern zu

eröffnen. In den kommenden Monaten eröffnen wir Filialen in Litauen und

Schweden. Unser Ziel ist es, nicht nur für polnische Unternehmen auf den

wichtigsten Märkten in den EU-Ländern die Bank >>Nummer 1Â°