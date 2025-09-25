GNW-News: 10 Jahre PKO BP-Niederlassung in Frankfurt am Main: eine Brücke zwischen dem polnischen und dem deutschen Markt
24.09.25 09:34 Uhr
^FRANKFURT, Deutschland, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- die PKO BP ist nicht
nur die größte Bank in Polen, sondern auch die einzige, die außerhalb des Landes
im Firmenkundengeschäft aktiv ist.
?Derzeit verfügen wir über Niederlassungen in Tschechien, Rumänien, der Slowakei
und Deutschland. In unserer aktuellen Strategie planen wir jedoch, bis 2027
zusätzliche Niederlassungen oder Vertretungen in acht weiteren Ländern zu
eröffnen. In den kommenden Monaten eröffnen wir Filialen in Litauen und
Schweden. Unser Ziel ist es, nicht nur für polnische Unternehmen auf den
wichtigsten Märkten in den EU-Ländern die Bank >>Nummer 1Â°